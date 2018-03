"Nieuw zwembad doet het (helemaal niet) goed" 06 maart 2018

02u55 0 Oudenaarde De bezoekersaantallen van zwembad Sportoase blijven volgens oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) onder de verwachtingen. "97.000 zwemmers vorig jaar, dat is ver beneden het vooropgestelde doel", zegt ze. "Klopt niet, we zitten zelfs boven de verwachtingen", reageert operationeel directeur Michael Schouwaerts.

"270.000, dat was het aantal bezoekers dat Sportoase jaarlijks wou ontvangen in het nieuwe zwembad in Oudenaarde. Die bezoekersaantallen blijken nu veel te hoog gegrepen. Van bij de opening begin april 2017 tot december 2017 vonden 97.748 bezoekers de weg naar het nieuwe zwembad. Dat staat ver af van de 270.000 die bij de opening van het zwembad als doel naar voor werd geschoven. Er kwamen 27.931 schoolkinderen langs en daarvoor past het stadsbestuur een deel van de rekening bij. De cijfers liggen ver beneden het vooropgestelde doel", zegt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).





"Echt verrassend is dat niet, de toegangsprijzen zijn meer dan het dubbele van vroeger en het nieuwe zwembad blijkt niet het beloofde zwemparadijs. Bovendien blijkt ook het kostenplaatje een pak hoger uit te vallen", besluit Beernaert.





"Ik vraag me af vanwaar die cijfers komen, want ze kloppen helemaal niet. Wij kregen vorig jaar welgeteld 131.314 zwemmers. Dat is helemaal conform de verwachting en er zelfs over. Onze doelstelling om 270.000 zwemmers te bereiken, was en is bedoeld voor in het derde jaar", reageert Michael Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase. (DCRB)