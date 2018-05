"Niet stad, maar NMBS heeft masterplan station ingetrokken" 31 mei 2018

Dagmar Beernaert (sp.a) kwam tijdens de gemeenteraad even in het oog van de storm door haar bewering dat de stad een vroeger masterplan voor de stationsbuurt heeft ingetrokken. "Nu vlak voor de verkiezingen kondigt het bestuur de opmaak van een nieuw masterplan aan", foeterde Beernaert. Het viel niet in goed aarde bij Wim Merchie (CD&V), gewezen schepen van Openbare Werken. "Het vorige dossier was niet van de stad, maar van de NMBS en Eurostation. Zij hadden voor het station ingrijpende plannen met parkings en onderdoorgangen voor het station, maar hebben die bij gebrek aan geld afgevoerd. Dat wij de mensen toen iets beloofd hebben, is dus een leugen. Het plan dat de stad nu wil uitwerken, gaat over een ruimer gebied dan alleen het station", zegt Merchie.





Bij de opmaak van het nieuwe plan voorziet de stad inspraak: op woensdag 13 juni van 16 tot 20 uur vindt in de Brandwoeker een zogenaamde particitpatiemarkt plaats (DCRB)