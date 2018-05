"Naar kapper gaan mag best belevenis zijn" 'DE KAPPER 9700' COMBINEERT KAPSALON MET HIPPE BAR RONNY DE COSTER

03 mei 2018

02u50 0 Oudenaarde Kemal Calik en Kris Van herck openen in de Wortegemstraat in Bevere het kapsalon 'De Kapper 9700'. "We combineren de kapperszaak met onze liefde voor mode en reizen én met een hippe bar", vertellen ze.

Kemal en Kris hebben als franchisers twee kapperszaken gerund in Aalst en Zottegem, maar vonden dat de tijd rijp was om zelf iets uit de grond te stampen dat helemaal van henzelf is en hun eigen leefwereld toont. De naam voor hun nieuwe kapperszaak hebben Kemal en Kris duidelijk niet ver gezocht: 'De Kapper 9700' is het geworden, waarbij het getal staat voor de postcode van Oudenaarde.





Passie

Maar gewoon is hun kapsalon allerminst. "We hebben een concept bedacht waarin onze passie voor fashion en reizen duidelijk zit verweven. Dat hebben we verder uitgewerkt door ook een hippe bar in onze zaak in te richten. Zelf reizen we veel naar Marokko en Azië en we komen telkens terug met authentieke stukken en foto's, die wij zelf heel mooi vinden. Daarvan willen we niet alléén genieten: het idee is dat we die best kunnen delen met anderen. Daarom zullen ze een plaats krijgen in het kapsalon. We tonen hier onze leefwereld. Ik denk dat dit ook gesprekken zal losmaken. In een kapsalon wordt dikwijls over het weer gepraat. Bij ons mag dat ook, maar de gesprekken mogen hier dus ook over mode en reizen gaan", vertelt Kemal.





Vintage bar

"Naar de kapper gaan, dat mag best wel een belevenis zijn. Voor mensen die dat wensen, zorgen we dat dit ook zo is. Iedere klant die hier langskomt krijgt dan ook een gratis drankje in onze bar. Voor en na de verzorging van je kapsel, kunnen de mensen ook gewoon relaxen in de bar, die in vintagestijl is uitgevoerd", vertelt Kris. "Pas op: dames of heren die bij ons hun haar willen laten verzorgen en daarvoor niét veel tijd willen uittrekken, zijn hier natuurlijk even welkom. Wij bieden aan en het is de klant die beslist wat hij of zij wil. Omgekeerd kan ook: je kan ook de bar bezoeken zonder je haar te laten knippen", benadrukt Kris.





De Kapper 9700 wil vooral een hip en trendy kapsalon zijn. Veel willen de initiatiefnemers niet tonen. Kris en Kemal laten zichzelf wel fotograferen bij enkele kaders aan de wand. "Maar de rest moet een verrassing blijven: wie het wil zien, moet komen kijken en genieten. We hebben heel hard nagedacht over het interieur: niet alleen de inrichting, maar ook de keuze van de materialen is met heel veel overleg gebeurd", zeggen ze.





De Kapper 9700 is geopend van dinsdag tot zaterdag.