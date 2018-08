“Mobiliteit in Eine is te ingewikkeld te worden” Bewoners klagen op hoorzitting over toegenomen verkeersdruk en grote omwegen Ronny De Coster

23 augustus 2018

22u23 0 Oudenaarde De verkeerssituatie in Eine is te ingewikkeld geworden en doet niet alleen automobilisten, maar ook fietsers te grote omwegen maken. Dat was de algemene teneur op een infovergadering die de stad donderdagavond heeft georganiseerd. “We gaan metingen doen om de de indrukken van bewoners kloppen en op basis daarvan beslissen waar en hoe we moeten bijsturen”, zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V).

De verkeersafwikkeling in de woonwijken tussen de gewestweg N60 en het centrum van Eine baart stad en bewoners al jaren zorgen. Met de komst van het Retailpark N60 in 2012 is niet alleen de verkeersdrukte er toegenomen: ook de discussie over de manier waarop de verkeersstroom moet georganiseerd worden, lijkt almaar groter te worden.

Dat bleek nog maar eens op een infovergadering die het stadsbestuur donderdagavond organiseerde in de KBO-school in Eine en waarop ze opmerkingen en suggesties wou verzamelen om de zaak bij te sturen.

3 kilometer omrijden

Bewoners klagen vooral over de verwarring die bij velen nog altijd blijkt te bestaan over de richtingen waarin je in Eine wel of niet mag rijden.

“Er staan veel borden en voor veel weggebruikers blijft het zoeken. Verplaatsingen zijn ook veel langer geworden, doordat we zo vaak moeten omrijden”, getuigt Claire Lannau uit de Nestor de Tièrestraat. “Ik woon op een paar honderd meter van het Retailpark N60, maar om er met de auto te geraken, moet ik omrijden langs de Gentstraat en aan de rotonde Samsonite de N60 oprijden. Dat is zowat 3 kilometer. Ik maak me met al dat omrijdend verkeer overigens ook zorgen om het milieu. In de Graaf van Landaststraat staan auto’s nu ook veel verder aan te schuiven dan vroeger. Ik maak me met al dat omrijdend verkeer uiteindelijk ook zorgen om het milieu.”, merkt Claire nog op.

Fietsen in twee richtingen

“Ook voor fietsers is het in Eine allemaal een beetje verwarrend”, vindt Frans De Leersnyder, voorzitter van de Fietsersbond Oudenaarde. “Wij pleiten ervoor, dat fietsers op het fietspad langs de ventweg naast de N60 in beide richtingen zouden kunnen rijden. Dat zou de mobiliteit van de tweewielers hier een stuk vergemakkelijken. Wie nu op de N60 vanuit Zingem met de fiets komt, zit vast, want voorbij de rotonde in Eine mogen fietsers de N60 niet meer volgen. Afslaan richting Eine is de enige uitweg. Maar daar ben je niks mee als je richting Ronse wil. Het fietspad langs de ventweg zou een oplossing zijn als je het ook in de richting Oudenaarde mag gebruiken”, bedenkt Deleersnyder.

Meten is weten

De bedoeling van de hoorzitting was om al de opmerkingen en verzuchtingen van de inwoners en handelaars van Eine te verzamelen”, zegt Lieven Cnudde (CD&V), schepen van Mobiliteit. Hij wil een mogelijke aanpassing van de verkeersstromen ook laten afhangen van metingen. “Meningen alleen volstaan niet: we gaan ook verkeerstellingen doen om te weten hoeveel en welk soort van voertuigen in de verschillende straten voorbij komen.