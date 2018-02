'Midnight in Paris' in De Woeker 17 februari 2018

Filmclub Het Groot Licht toont op dinsdag 20 februari om 20 uur de film 'Midnight in Paris' in het cultureel centrum De Woeker in Oudenaarde. Deze film van Woody Allen uit 2011 vertelt het verhaal van een jong Amerikaans koppel, dat in het najaar zal trouwen en alvast een reis naar Parijs maakt. De stad heeft een onmiskenbare aantrekkingskracht op de twee, vooral op de jongeman, die verliefd wordt op de lichtstad. Al gauw neemt zijn leven een nieuwe wending. De toegang bedraagt 5 euro. (TVR)