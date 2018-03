"Meet luchtkwaliteit aan alle scholen" 26 maart 2018

02u40 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde moet de luchtkwaliteit meten aan alle scholen op haar grondgebied. Dat vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a). Zij stapt met het voorstel naar de gemeenteraad.

Aanleiding voor het idee is de recente studie 'Mijn lucht, mijn school' die Greenpeace samen met 222 scholen in ons land heeft gedaan. Daaruit is gebleken, dat de luchtkwaliteit in en rond veel scholen niet goed is. Ook twee Oudenaardse scholen, KBO Bevere en KBO Nederename hebben aan het onderzoek van Greenpeace deelgenomen. "Uit het onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit aan de schoolpoort en op de speelplaats van KBO Nederename alvast slechter scoort dan gemiddeld. Het stadsbestuur moet een systeem opzetten van permanente metingen naar luchtkwaliteit aan de Oudenaardse scholen. In scholen waar de luchtkwaliteit ondermaats blijkt, kunnen we dan de nodige maatregelen nemen", vertelt Dagmar Beernaert. "Op de gezondheid van onze schoolgaande kinderen kunnen we niet streng genoeg toezien. Kinderen brengen heel wat uren door op school, we moeten er echt voor zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. Ik vind dat we hier als gemeente echt een voortrekkersrol moeten in spelen. We leggen het voorstel om metingen naar luchtkwaliteit uit te voeren aan alle Oudenaardse scholen voor op de gemeenteraad en hopen dat de meerderheid ons hierin zal steunen", besluit Beernaert. (DCRB)