"Meer parking, meer groen, meer plaats voor fietsers" INWONERS GEVEN HUN VISIE OVER HERTEKENING STATIONSOMGEVING RONNY DE COSTER

14 juni 2018

02u35 0 Oudenaarde De stationsbuurt heeft meer parkeerruimte, maar ook meer groen en veilige paden voor de fietser en de wandelaar nodig. Dat vinden bewoners en bezoekers van dit deel van de stad, zo bleek gisteren op een participatiemarkt die de stad organiseerde.

De stad wil het 50 hectare grote gebied rond het station herinrichten en wil de bevolking daarbij inspraak geven. Geert Dhondt, die aan de Gentstraat een uitvaartcentrum uitbaat, ziet het gebrek aan parkeerplaatsen als één van de grootste problemen. "Veel mensen die bij ons naar een uitvaartplechtigheid komen, vormen in hoofdzaak toch een ouder publiek. Voor hen is het niet evident om hun auto ver van ons te parkeren. Daarom wil ik zelf een parkeerterrein aanleggen. Ik heb de nodige grond, maar nog niet de toestemming. Er is almaar meer druk vanuit het centrum om appartementsgebouwen op te trekken. Maar dat verhoogt alleen maar de problemen met mobiliteit en parkeren. Tien appartementen hebben meestal geen tien garages. De stad moet er rekening mee houden dat mensen hun auto moeten kwijt kunnen."





Ook Claude De Clercq, die voorzitter is van de Oudenaardse seniorenraad, trok gisteren met voorstellen naar de participatiemarkt en ook hij vindt dat de stad in de eerste plaats een oplossing moet vinden voor de parkeerproblemen. "Die gaan nog grote worden als ook het terrein van de vroegere Saffersfabriek een woonwijk wordt zonder parkeerplaatsen", waarschuwt De Clercq.





Voorstellen in plan gieten

"Er is te veel autoverkeer", vindt Brecht Vanhoenacker, die aan de Jozef Braetstraat woont. Ik heb twee kinderen en durf amper mijn voordeur openen uit schrik voor het verkeer. Oudenaarde meet zich het imago van fietsstad aan, maar ik vrees dat dit alleen voor de wielertoerist van toepassing is. Voor de alledaagse fietser die de kinderen naar school brengt, is Oudenaarde en zeker de stationsomgeving gewoon onaangenaam en onveilig. Ik denk dat de stad de mensen die hier wonen wel voorrang moet geven op zijn die hier komen werken. Ik stel voor: éénrichtingsverkeer in de Beveresrtraat om de stad uit te rijden. De ingang van het centrum ligt beter aan de Minderbroedersstraat. Ook de aanblik van de stationsbuurt is niet bepaald om vrolijk van te worden. Voor mensen die van de trein stappen, is dit de eerste indruk die ze van de stad krijgen. Ik vind die een beetje marginaal", zegt Brecht.





Op de voorstellen die bezoekers neerpenden, keerde vaak de vraag terug om de stationsbuurt groener te maken: een fiets- en wandelroute in de berm van de spoorweg, zitbanken en een speeltuin. Het is nu aan de stad om dat allemaal in een plan te gieten. "Begin volgend jaar zou er een globale visie moeten zijn", voorziet schepen van Ruimtelijke Ordening Matthieu De Cock (CD&V).