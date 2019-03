‘Mee oes kaffiepulle op ui zulle’: de buurtkar die mensen in Oudenaardse wijken moet samenbrengen Ronny De Coster

27 maart 2019

14u30 0 Oudenaarde Lokaal Dienstencentrum De Vesting in Oudenaarde trekt de komende maanden met een buurtkar door het centrum en de deelgemeenten van de stad. “We creëren een mobiele ontmoetingsplaats, waarmee we onze bevolking nog beter bereiken en samenbrengen en de buurten willen versterken”, licht Schepen van Sociale Zaken Cindy Franssen (CD&V) het initiatief toe.

“Mee oes kaffiepulle op ui zulle”, luidt de slogan waarmee buurtwerker Elyne Secember de komende weken en maanden de buurtkar trekt. “Op geregeld basis zullen geëngageerde vrijwilligers en ikzelf met de kar op pad gaan”, zegt Elyne.

Met de mobiele ontmoetingsplaats legt het Lokaal Dienstencentrum De Vesting de focus op het stimuleren van ontmoeting. “Daarmee versterken mensen hun banden met de buurt en gaan ze zich onderling verbinden. We zullen mensen helpen om een netwerk te creëren. Daarmee hopen we vereenzaming tegen te gaan”, motiveert schepen van Sociale Zaken Cindy Franssen (CD&V).

Koffie en gebak

“We zullen met onze mobiele ontmoetingsplaats buurtbewoners verenigen op de stoep voor een leuke babbel bij een kop koffie en een gebak. De tachtigplussers krijgen vooraf een bezoekje van onze buurtwerker; het persoonlijk contact bij deze doelgroep is uitermate belangrijk. De andere bewoners in de betrokken wijken krijgen een uitnodiging in hun bus”, legt Franssen uit.

“Outrreachend”, noemt ze de dienstverlening. Dat wil zeggen dat de buurtwerkers ter plaatse de noden van de buren in kaart brengen en met die informatie terugkoppelen naar de stad, die dan het nodige kan doen. “Door deze laagdrempelige manier van werken komen we bij mensen die we anders niet bereiken en kunnen we nagaan of iedereen al zijn rechten kent en ook uitput. Dat is een vorm van onderbescherming”, legt de schepen van Sociale Zaken uit.

7 stopplaatsen

De buurtkar stond deze week al op het kruispunt van Remparden en de Desiré Waelkensstraat in Pamele en doet de komende weken en maanden nog zeven stops aan, telkens op dinsdag. Op 9 april staat de buurtkar in de Adriaan Brouwerstraat, die dan net moet heraangelegd zijn. Op 23 april is de afspraak in de Korenbloemlaan in Oudenaarde, op 7 mei in de wijk Riedekens in Ename, op 25 mei in de Wallestaat in Ename, op dinsdag 18 juni in de wijk Grimbergen in Heurne, op 2 juli aan de Vaddenhoek in Mullem en op 17 juli in de Meidoornstraat en Arsenaalweg in Eine.

Om de toer door Oudenaarde af te sluiten, nodigt LDC De Vesting op dinsdag 27 augustus alle buren uit voor een feestelijke high-tea.