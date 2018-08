"Maar 3 procent van bushaltes is rolstoelvriendelijk" 08 augustus 2018

02u44 0 Oudenaarde Van de 207 bushaltes in Oudenaarde zijn er maar zes waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp en maar 13 waar ze kunnen opstappen met hulp. Amper vier haltes hebben voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. "Dat is veel te weinig" klaagt sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert aan.

"Enkel aan Tacambaro, in de Bergstraat, Gelukstede en aan de Ronsen Heerweg in Welden kunnen rolstoelgebruikers zelf de bus nemen aan rolstoelvriendelijke haltes. Oudenaarde scoort veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde waar één op tien bushaltes zonder hulp toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking, één op vier met assistentie en waar 4,7 procent van de haltes aangepast werd voor mensen met een visuele beperking", vergelijkt Dagmar Beernaert. "Aan het station is er geen enkele halte waar rolstoelgebruikers zonder hulp de bus kunnen nemen en ook bij de heraanleg van de Markt werd blijkbaar geen rekening gehouden met personen met een beperking, noch met mensen met een motorische beperking, noch met mensen met een visuele beperking." Beernaert wil dat het stadsbestuur, het gewest en De Lijn samen een plan opmaken om de komende maanden en jaren meer opstapplaatsen toegankelijker te maken. "Als we het openbaar vervoer willen promoten, dan moet het toegankelijk zijn voor iedereen", bedenkt Beernaert. (DCRB)