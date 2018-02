"Liefde voor koers houdt ons warm" WIELERLIEFHEBBERS GENIETEN VAN OMLOOP OP LEBERG LIEKE D'HONDT

26 februari 2018

02u37 0 Oudenaarde De koers is opnieuw in het land. De openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad bracht de renners meteen terug naar de Vlaamse Ardennen waar de koersliefhebbers weer op post waren op de verschillende hellingen en kasseistroken. De zon scheen, maar toch was het ijskoud. Al kon dat de echte fans niet deren. "Je hebt liefde voor de koers of je hebt het niet", vertelde een warm ingeduffelde Johan Vincent.

Op een enkeling in korte broek na trokken de wielerfans hun warmste jas en sjaal aan om de renners op de Leberg in Zegelsem (Brakel) vooruit te schreeuwen op een ijskoude zaterdag. Met drie doortochten van de mannen en één passage van de vrouwen was de Leberg dan ook een uiterst geschikte locatie. De wielerfans genoten volop van de koers en alles wat erbij komt kijken. Tussendoor verwarmden ze zich met koffie of zochten hun heil in cava en bier. Johan Vincent, Marleen De Vleeschauwer, Ludo Maenhaut en Viviane De Dapper zochten tussen de passages door de rust op op het terras van café Den Drijhaard op het plein in Zegelsem. Het viertal duffelde zich warm in. "Toch hebben we het niet koud", vertelde Johan. "Je moet er natuurlijk iets voor over hebben. Je hebt liefde voor de koers of je hebt het niet." De vrienden waren blij dat het wielerseizoen eindelijk is begonnen. "In de zomer fietsen we zelf rond in de Vlaamse Ardennen, dus als de profrenners passeren komen we graag kijken. We komen dan altijd naar de Leberg, want hier kan je over en weer wandelen om de renners te zien en tussendoor kan je op café gaan."





"Kijken hoe de profs het doen"





De twaalfjarige Diego Nachtergaele uit Oudenaarde vond nog een andere manier om het warm te krijgen. Hij sprong zelf op de fiets richting de Haaghoek in Horebeke en testte de kasseien even uit voor de renners erover dokkerden. Vol ongeduld wachtte hij op zijn helden. "Het is best spannend. Ik koers zelf ook en nu kom ik speciaal kijken naar de profrenners om te zien hoe zij het doen", vertelde Diego.





Vlaggen in tuin

Ook Jacob, Casper en Oscar trokken hun jas aan om de kou te trotseren. Zij vatten post in de tuin van hun oma en opa. Gewapend met een klapper, vlaggen en veel enthousiasme stonden ze al lang op voorhand in de tuin te wachten op de doortocht van de renners. De broers zijn echte fans trouwens, want naast de Omloop Het Nieuwsblad gaan ze ook naar Parijs-Roubaix kijken. "We vinden het super leuk om bij pepe naar de koers te komen kijken, dat doen we vaak", vertelden ze. "Speciaal voor de renners hebben we ook vlaggen in de tuin gehangen", aldus de jonge fans.