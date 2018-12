“Laat zorgverstrekkers gratis parkeren, ook voor poort van inwoners die met sticker toestemming geven” Oppositieraadslid wil voor dokters en thuisverplegers gratis parkeerkaart en zorgsticker Ronny De Coster

13 december 2018

07u10 2 Oudenaarde Huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrekkers die een patiënt thuis gaan verzorgen, moeten in Oudenaarde gratis kunnen parkeren en hun auto ook kwijt kunnen voor garages en opritten van mensen die met een sticker aangeven dat ze dat willen. Dat zegt gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a). Zij hoopt voor het voorstel een meerderheid te vinden in de volgende gemeenteraad. “Het wordt voor zorgverstrekkers immers almaar moeilijker om bijvoorbeeld in het stadscentrum een parkeerplaats te vinden dicht bij een patiënt. Vandaag moeten zorgverstrekkers vaak een heel eind stappen met de handen vol medisch materiaal”, motiveert Beernaert haar voorstel.

“Huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrekkers die patiënten aan huis gaan verzorgen, verliezen vaak veel tijd om een parkeerplek te vinden vlakbij hun patiënten. Dat kost niet alleen veel tijd: vaak moeten ze dan nog met de handen vol medisch materiaal een heel eind wandelen om bij hun patiënt aan te komen. Door zorgverstrekkers die over een Riziv-nummer beschikken en die een geldige parkeerkaart aanvragen bij de stad voor garagepoorten en opritten te laten parkeren voor de garagepoort of oprit van mensen die daarvoor open staan, kan de stad de zoektocht naar een parkeerplaats voor hen gemakkelijker maken. Daardoor zullen ze meer tijd hebben voor hun patiënten,” motiveert Beernaert haar voorstel.

Zorgsticker

Het systeem, dat werkt met een zogenaamde “zorgsticker”, bestaat al in andere steden. Onder meer in Dendermonde, Zele, Roeselare en Mechelen geven inwoners met zo’n sticker op hun garagepoort of bij hun oprit aan, dat dokters en andere zorgverleners er mogen parkeren, wanneer ze in de buurt een patiënt gaan verzorgen. “Op de parkeerkaart in de wagen vind je dan het telefoonnummer terug van de dokter of thuisverpleegkundige, zodat je als je zelf de deur uit moet met een simpel telefoontje kan vragen aan de zorgverstrekker om zijn of haar wagen even snel te verplaatsen”, verduidelijkt Dagmar Beernaert nog.

Gratis parkeren

Zij wil dat parkeren voor dokters, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrekkers ook gratis wordt tijdens hun consultaties. “Zo jaag je zorgverstrekkers niet op extra parkeerkosten. Je kan de gratis parkeertijd beperken tot de tijd die nodig is voor de consultatie, bijvoorbeeld tot twee uur lang. Dat kan perfect gecontroleerd worden als ze hun parkeerschijf leggen”, gelooft de socialiste.

Ze trekt met het voorstel naar de volgende gemeenteraad en hoopt dat de meerderheid ermee instemt.

