"Laat ons een bloem en... wat gezonde lucht" 25 mei 2018

02u56 0 Oudenaarde Met mondmaskers, spandoeken en vlaggen zijn leerlingen van de KBO-school gisteren naar de burgemeester van Oudenaarde getrokken. De kinderen willen maatregelen om de luchtkwaliteit in en rond hun school te verbeteren.

De KBO-school is één van de meer dan tweehonderd scholen in ons land die de voorbije maanden hebben deelgenomen een initiatief van Greenpeace om de luchtkwaliteit in en rond onderwijsinstellingen te meten.





"Onze school scoorde niet zo goed: de concentratie stikstofdioxide (NO2) op straat bedroeg 25,3 microgram NO2 per kubieke meter. Op de speelplaats was het 22,7 en in de klas 10,5. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. Daarom zijn de kinderen zelf met een petitie gestart", zegt Eva Pycke, moeder van een leerling van de school. De kinderen trokken gisteren te voet van hun school naar het administratief centrum om hun petitie en bezorgdheid bij de burgemeester te brengen. "Laat ons een bloem", een lied van Louis Neefs, zongen de actievoerders om hun boodschap kracht bij te zetten. "Ik apprecieer dat de KBO-school aandacht heeft voor de luchtkwaliteit", reageerde burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Luchtkwaliteit is een universeel probleem en we moeten er met zijn allen iets aan doen. Als stadsbestuur kunnen wij de ouders aanmoedigen om met hun auto de schoolomgeving te vermijden. De school heeft zelf het initiatief genomen om de omgeving bij aanvang en op het einde van de dag af te sluiten voor auto's. Kennelijk moet er nog meer gebeuren." (DCRB)