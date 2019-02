‘Laat inwoners ook zelf vragen stellen in de gemeenteraad’ Ronny De Coster

25 februari 2019

06u10 0 Oudenaarde De Oudenaardse sp.a wil dat inwoners zelf de kan moeten krijgen om elke maand rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad tijdens een vragenuurtje.

Rood fractieleider Dagmar Beernaert legt dat voorstel maandagavond voor aan de gemeenteraad. “We willen inwoners meer rechtstreeks betrekken bij het beleid. Nu moeten ze handtekeningen verzamelen of aan allerlei formaliteiten voldoen om een vraag te kunnen stellen. Dat is omslachtig en niet meer van deze tijd. Het stadhuis mag geen ivoren toren zijn, we moeten de drempel voor inspraak zo laag mogelijk maken. Op die manier kunnen ook jongeren gemakkelijk hun ei kwijt op de gemeenteraad. Of kunnen mensen een vraag stellen uit naam van hun vereniging, buurtcomité of sportclub. Zo hou je als gemeenteraad veel beter de vinger op de pols wat er in de stad leeft.”, motiveert Beernaert haar suggestie.