"Laat die hellingen maar komen" 30 maart 2018

Andoni Azofra (37), Eider Antxustegi (36), Jasone Castresana (37) en Fernando Echevarria (43) uit Bilbao reden zo'n 1.200 kilometer om morgen hun droom waar te maken: de Ronde van Vlaanderen rijden. "We zijn gebeten door de wielermicrobe en als wielertoerist is de Ronde rijden hét ultieme doel", vertelt Andone. "Jasone nam vorig jaar al deel en kwam met ongelooflijke verhalen naar huis" glimlacht hij. "Het is dan ook een onvergetelijke ervaring", pikt Jasone in. "Maar het is ook heel zwaar. Ik denk dat mijn drie vrienden nog niet goed beseffen wat hen te wachten staat. Laat die hellingen maar komen." (TVR)