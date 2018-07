'Kunst en Vermaak' huldigt biljartkampioenen 28 juli 2018

02u31 0

In lokaal De Kring heeft koninklijke biljartclub 'Kunst en Vermaak' de meest verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Per discipline werd er in drie categorieën gespeeld. In het vrij spel ging de titel per categorie naar Erik De Meyer, Jean-Pierre Geeraert en Thierry Van Caester. In het bandstoten waren de titels voor Erik De Meyer, Filip Vanderlinden en Thierry Van Caester. Luc Herreman mocht dan weer gaan lopen met de eer in het driebanden. Het bekertoernooi kwam op naam van Hubert Claeys te staan.





(MAN)