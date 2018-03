"Koppenberg lastiger dan verwacht" 30 maart 2018

Francesco Carprioli (38) uit Turijn slaapt dezer dagen in zijn minibus op de parking aan De Ham in Oudenaarde.





"Het is momenteel wat eenzaam, maar morgen arriveren ook mijn vrouw en zoon", vertelt Francesco. "Ik ben vroeger afgezakt omdat ik het parcours al wat wil verkennen. Zo reed ik deze voormiddag al even over de Koppenberg en die was toch wel lastiger dan verwacht. Ik hoop nu vooral dat het droog blijft zaterdag. Zoniet zou het er wel eens gevaarlijk glad kunnen worden", bedenkt hij. "Het wordt sowieso een uitdaging om de finish te halen. Het is mijn eerste keer en ja, ik heb toch wel wat zenuwen. Dit is dan ook de grootste klassieker die er bestaat." (TVR)