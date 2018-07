"Kent iemand nog de verkeersregels?" OPNIEUW NIEUWE VERKEERSSITUATIE IN CENTRUM EINE THOMAS VANDEWALLE

17 juli 2018

02u38 0 Oudenaarde In het centrum van Eine geldt vanaf vandaag nu ook een gewijzigde verkeerssituatie in de Pater Ruyffelaertstraat en de Pontstraat. Dat is niet naar de zin van heel wat inwoners die intussen al hun ongenoegen uitten bij het stadsbestuur. Gezien de polemiek komt er volgende maand een infovergadering.

De ventweg die vorige zomer langs de N60 in Eine werd geopend, scheidt het bestemmingsverkeer naar de handelszaken van het doorgaand verkeer op de drukke gewestweg. Het is ook de bedoeling om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de zijstraten te houden. Om die reden geldt sindsdien eenrichtingsverkeer in de Molenstraat en Kraneveld, tot ongenoegen van vele omwonenden. Nu wordt ook de verkeerscirculatie in de Pater Ruyffelaertstraat en de Pontstraat gewijzigd.





"Het gaat om een proefopstelling", legt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V) uit. "Bedoeling is een goede doorstroming en een lage verkeersdruk te garanderen in de hele omgeving."





Concreet zal er ter hoogte van de ingang van de kantine van Kwik Eine een verkeerssluis ingericht worden met éénrichtingsverkeer richting N60. De rijrichting van de Pontstraat wordt omgedraaid: inrijden gebeurt via de Fietelstraat. De Pater Ruyffelaertstraat - tussen Pontstraat en Fietelstraat - wordt eenrichtingsverkeer richting Fietelstraat. De Pater Ruyffelaertstraat - tussen sluis en N60 - wordt tweerichtingsverkeer. De Pater Ruyffelaerstraat - tussen Pontstraat en sluis - blijft tweerichtingsverkeer.





"Wie de parking van de voetbalclub verlaat, kan dus enkel nog naar rechts", aldus Cnudde. Deze nieuwe opstelling zal er ook voor zorgen dat wagens minder snel door de straat scheuren, waar toch vaak kinderen lopen. De handelszaken langs de ventweg kunnen vanuit Eine en Nederename ook iets makkelijker bereikt worden."





Klachten

De verkeerssluis in de Pater Ruyffelaertstraat wordt ten laatste vandaag ingericht.





"De betonblokken werden al langs de kant van de weg geplaatst. De aannemer moet ze nu gewoon nog op de juist plek krijgen." Na enkele maanden volgt een evaluatie. Toch uitten tientallen omwonenden nu al hun ongenoegen over de nieuwe verkeerscirculatie via sociale media. "Kent iemand eigenlijk nog de verkeerscirculatie in Eine?", vragen verschillende inwoners zich af.





Ook het stadsbestuur ontving al verschillende klachten en vragen.





"Daarom hebben we beslist een infomoment te organiseren over deze reeks van maatregelen die genomen zijn. We willen hierbij eveneens een zicht krijgen op de bezorgdheden en bekommernissen, in functie van een latere evaluatie van de verkeerscirculatie", klinkt het.





Het infomoment zal plaatsvinden op donderdagavond 23 augustus in de schoolgebouwen van KBO Eine.