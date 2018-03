"Kasseien zijn een gevaar voor bejaarden en dames met hoge hakken." RIK MARTENS: 20 maart 2018

"Waarom werden de voetpaden in kasseien gelegd", vraagt Rik Martens zich af. "Niet alleen voor bejaarden zijn deze trottoirs veel gevaarlijker dan de vroegere in tegels. Ook dames met hoge hakken struikelen en voor kinderwagens en rolstoelen zijn die kasseien evenmin handig. Ik stel voor om langs de terrassen een deel van de kasseien te vervangen door een strook in tegels", besluit Rik Martens. (DCRB)