"Ik wilde er zijn voor mijn ploeg" TRAINER KSV OUDENAARDE COACHT VERDER NA DOOD MOEDER FRANK EECKHOUT

13 maart 2018

02u58 0 Oudenaarde Tijdens de rust kreeg Stefan Leleu van KSV Oudenaarde te horen dat zijn moeder was gestorven, maar toch coachte hij zijn team toch nog naar de overwinning op het veld van Berchem Sport. "Ik wilde mijn spelers niet in de steek laten", vertelt Stefan.

Berchem Sport tegen KSV Oudenaarde in de eerste amateurklasse zondag was een wedstrijd die enkel van belang was voor de ploeg uit Antwerpen met zicht op behoud in de hoogste amateurklasse. Toch zal niet de 0-2 eindstand voor altijd gegrift staan in het geheugen van Oudenaarde-coach Stefan Leleu. "Toen we in Berchem arriveerden, belde mijn broer mij om te zeggen dat het niet goed ging met ons moeder. Zij was al drie jaar palliatief, maar toch wisten artsen van het UZ in Antwerpen haar leven al drie jaar te verlengen. Daardoor kon ze nog wat van haar leven maken. De laatste vijf maanden ging haar gezondheidstoestand echter bergaf. Zaterdag bracht ik haar nog een bezoekje zoals ik voor elke wedstrijd deed. Mijn ma was immers mijn grootste fan en zolang haar gezondheid het toeliet, miste ze geen enkele wedstrijd van mij. Toen al zag ik dat het niet goed ging met haar", vertelt Stefan.





Toch besliste de coach om de dag nadien met zijn team mee af te reizen naar Berchem. "Maar bij aankomst hoorde ik al dat haar einde naderde en tijdens de rust kreeg ik bevestiging van haar overlijden. Toch besliste ik om mijn team niet in de steek te laten. Wel wachtte ik tot na de wedstrijd om mijn spelers op de hoogte te brengen. Na de wedstrijd ben ik dan direct vertrokken naar mijn familie."





Overwinning bijzaak

Voor de spelersgroep was de overwinning zondag bijzaak. "We wisten dat de moeder van onze coach ernstig ziek was, maar toch komt haar dood nog onverwacht. De vreugde na het laatste fluitsignaal sloeg al snel om in verdriet. Vooral dan bij de spelers, zoals ikzelf, die haar goed gekend hebben. Stefan is al negen jaar mijn coach en wij zijn ondertussen vrienden geworden. Daardoor had ik ook een goede band met zijn moeder", zegt kapitein Jesse Martens.





Martens is ook niet verbaasd dat de coach bij zijn spelers gebleven is ondanks de dood van zijn moeder. "Dat typeert hem dat hij er wilde zijn voor zijn ploeg. Zo kennen we hem ook. Niets liet uitschijnen dat hij tijdens de rust slecht nieuws gekregen had. Tijdens die rust deed hij zelfs nog een paar tactische ingrepen waardoor we de wedstrijd helemaal naar onze hand zetten. Na de wedstrijd was de sfeer onder de spelers uiteraard bedrukt. Stefan ligt immers heel goed in de groep. Naar de afscheidsplechtigheid gaan we dan ook in groep om hem ons medeleven te betuigen", besluit Martens.





Wanneer en waar het afscheid plaatsvindt was gisteren nog niet bekend.