“Ik ben géén wit konijn, maar tsjeef in hart en nieren”, reageert CD&V-schepen Cindy Franssen op hilariteit over fout in stedelijk infoblad Ronny De Coster

15 maart 2019

13u56 0 Oudenaarde Of de Oudenaardse politica Cindy Franssen van partij is veranderd, zo maken nogal wat mensen zich vrolijk op sociale media. In het stedelijk infoblad, waarin het stadsbestuur zichzelf voorstelt, staat dat alvast Cindy Franssen behoort tot de Open Vld-fractie.

“Welkom Cindy bij Open Vld. Je bent nooit te oud om tot voortschrijdend inzicht te komen”, zo doet een liberaal er op Facebook nog een schepje bovenop.

“Maar ik ben geen wit konijn voor een andere partij: wel tsjeef in hart en nieren. Altijd. Overal. Ik ben als christendemocraat geboren. DNA valt niet te ontkennen. Ik verf grijze en blauwe wagens zelfs in het oranje. Maar voor deze campagnestunt moet ik de drukker bedanken. Er wordt over mij gesproken”, relativeert CD&V-politica Cindy Franssen.

