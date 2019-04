“Iets te enthousiast ingehaald”: bestuurders rijden tot 54 kilometer per uur te snel op N60 Lieke D'hondt

05 april 2019

10u43 0 Oudenaarde Flitscontroles op de N60 in Oudenaarde zijn nog steeds nodig, zo blijkt in de politierechtbank. Drie bestuurders hebben er verantwoording moeten afleggen omdat ze tot 54 kilometer per uur te snel reden.

“Ik was op weg naar mijn werk en moest me te veel haasten”, “Ik moest dringend naar een directievergadering”, of “Ik heb iets te enthousiast ingehaald met mijn nieuwe wagen.” Het zijn niet de meest originele excuses die de bestuurders voorleggen aan de politierechter in Oudenaarde. Ze werden stuk voor stuk geflitst op de N60, waar de maximum toegelaten snelheid 90 kilometer per uur is. Twee bestuurders die 144 en 131 kilometer per uur reden, moeten hun wagen een maand aan de kant laten staan. Ze krijgen ook een boete van 400 euro. De derde bestuurder reed 142 kilometer per uur en moet zijn wagen 2 maanden aan de kant laten staan. Hij krijgt ook een boete van 400 euro en moet de vier proeven afleggen als hij zijn rijbewijs terug wil. De rechter is voor hem veel strenger omdat hij in het verleden al werd veroordeeld in de politierechtbank. Ze maant hem ook aan om zich vanaf nu wel aan de regels te houden. “Nog één keer en je riskeert een definitief rijverbod.”