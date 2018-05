"Ideaal centrum: alleen winkels op gelijkvloers" STAD WIL HANDEL OP EN ROND MARKT STIMULEREN RONNY DE COSTER

05 mei 2018

02u40 0 Oudenaarde Geen woningen of kantoren meer op de gelijkvloerse verdieping, enkel nog winkels op en rond de Markt. De stad wil de handel stimuleren in het centrum, en erbuiten aan banden leggen. Een ultieme zet tegen de uitbreiding van het retailpark N60? "Dat ga ik niet ontkennen", zegt burgemeester De Meulemeester (Open Vld).

De ene winkel na de andere en op het gelijkvloers geen woningen of kantoren meer. Dat wil de stad bereiken in het kernwinkelgebied, dat naast de Markt ook de Hoog- en Nederstraat, Pompstraat, Kruisstraat, Broodstraat, Krekelput en Tussenbruggen omvat. "Huidige woningen en kantoren zullen we verder dogen, maar we streven naar alleen nog maar winkels op de benedenverdiepingen. Dat is het ideaalbeeld", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Daarmee straffen we wonen in het centrum niet, integendeel. Eigenaars die een woonruimte voorzien boven een handelsruimte, belonen we met subsidies. Bij verbouwing van panden zal het zelfs verplicht worden om een afzonderlijke ingang te voorzien voor hoger gelegen appartementen", legt De Meulemeester uit.





Richtlijnen

De stad bakent buiten het kernwinkelgebied nog verschillende zones af, met telkens specifieke richtlijnen op het vlak van handel drijven. In de aanloopstraten naar het centrum wil de stad ook handel stimuleren, maar er komt geen verbod op de uitbreiding van woningen.





De Gentstraat tussen kruispunt Ruttenburgstraat en Lindestraat wordt een gebied voor middelgrote handelszaken. Nieuwe winkels moeten hier minstens 1.000 vierkante meter groot zijn. En ook hier komt een verbod op nieuwe woningen op de gelijkvloerse verdieping.





Uitbreiding Retailpark N60

Opmerkelijk in het plan is ook de afbakening van een winkelarm gebied langs de Ronseweg en de Westerring (N60). Langs die weg wil de stad geen nieuwe winkels meer toelaten. Is het hele plan misschien nog een ultieme zet om alsnog de uitbreiding van het Retailpark N60 in Eine tegen te gaan? De stad had de vergunning al geweigerd, maar de provincie gaf in beroep toch groen licht.





"Met deze bijkomende reglementering willen we beletten dat het Retailpark N60 nog uitbreidt en dat er langs de gewestweg nog meer winkels komen", geeft de burgemeester toe.





"Dit is volgens het gewestplan een zone voor milieubelastende industrie en woongebied, maar krijgt meer en meer een commerciële bestemming. Die nieuwe, grote baanwinkels verdringen de oorspronkelijke bestemming en hebben ook een impact op het kernwinkelgebied", motiveert De Meulemeester die beslissing.





Het plan is een stedelijke verordening, een nog strengere aanvulling op de bestaande wetgeving en is deze week in openbaar onderzoek gegaan.