'Hoera, een drieling' bij De Doorbraak 27 februari 2018

02u44 0

Bij de toneelvereniging De Doorbaak in Oudenaarde is de kaartenverkoop gestart voor een blijspel van Luc Pauwels. "Hoera, een drieling" is het verhaal van Eric Vertongen. Hij werkt als bediende op een kantoor met veel vrouwelijke collega's. Zijn vrouw Sandra slijt haar dagen thuis en leidt daarbij een vrij eentonig leven. Om even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen, neemt zij deel aan de wedstrijd "Huisvrouw van het jaar", georganiseerd door een bekend damesblad. De cast bij de Doorbraak bestaat uit Melanie Algoet, Laura De Clercq, Tine en Peter Hebbelynck, Marie-France Van Benede, Jessie Van Butsel, Michel Devos, Sven Noterman, Marnix Notschaele, Carol Vander Cruyssen en David Vanden Bossche. De voorstellingen zijn op vrijdag 9 en 16 maart om 20 uur, op zaterdag 10 en 17 maart om 20 uur, op zondag 11 en 18 maart om 18 uur en op donderdag 15 maart om 20 uur in cc De Woeker in Oudenaarde. Kaarten kosten 8 euro. Info: www.de-doorbraak.be (DCRB)