"Heerlijk om hier te staan" LUC VANDENABEELE (KAASHANDELAAR) 02 maart 2018

03u09 0

De Ronsese kaashandelaar Luc Vandenabeele is heel enthousiast over de vernieuwde Markt.





"In Ronse hebben we ook een mooie Markt, maar het historische kader hier in Oudenaarde is toch heel bijzonder. Ik vind de renovatie van het plein ook heel geslaagd. Ik heb mijn plek aan het stadhuis moeten ruilen voor een plaats aan de andere kant van het plein, maar dat maakt niet uit. Ik kom hier al jaren met veel plezier, ook omwille van de hartelijke sfeer." (DCRB)