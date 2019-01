“Grootste pendelregio van Vlaanderen kent de meeste treinvertragingen” Ronny De Coster

30 januari 2019

15u07 0 Oudenaarde Het is erg te moeten vaststellen dat net de grootste pendelregio van Vlaanderen met meer vertragingen heeft af te rekenen dan gemiddeld in België. Onze duizenden pendelaars verdienen beter”, protesteert Oudenaards volksvertegenwoordiger en treinreiziger Stefaan Vercamer (CD&V).

De NMBS gaf deze week cijfers vrij over de vertragingen op het spoor. Vercamer ging na hoe het zit met de vertragingen op de spoorlijn Oudenaarde- Brussel. “Dat zit niet goed: waar gemiddeld in België 87,2% van de treinen op tijd rijden, is dat voor de lijn Oudenaarde-Gent slechts 85,9%.

Dat is weliswaar 1,2 procent beter dan in 2017, maar er zijn nog altijd veel te veel vertragingen op zo’n drukke lijn. Die vertragingen zijn te wijten aan ‘derden’, Infrabel en ook voor dertig procent aan de werking van de NMBS zelf. De topvrouw van de NMBS heeft aangekondigd dat ze de de werking van de NMBS zo wil organiseren dat ze de vertragingen die te wijten zijn aan de NMBS zelf met tien procent zal verminderen en dat is al een stap vooruit, maar ik zal bij de minister in elk geval aandringen dat men prioritair initiatieven neemt om het aantal vertragingen op de lijn Kortrijk-Oudenaarde-Brussel sterk te verminderen”, zegt Vercamer (CD&V).