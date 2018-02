"Geen verenigingen door strengere normen" JEUGDRAAD BOOS OMDAT UNITED FESTIVAL WEL TENTEN MAG OPSLAAN AAN DONK RONNY DE COSTER

16 februari 2018

Oudenaarde De Oudenaardse jeugdraad schrijft een boze brief aan het stadsbestuur.

"Waarom krijgt het grote United Festival wél de toestemming om zijn tenten op te slaan aan de Donk, terwijl de plaatselijke jeugdverenigingen er blijkbaar niet





welkom zijn. De KSA had er de Nacht van de Jeugdbeweging willen organiseren, maar dat mocht niet", klaagt de





jeugdraad aan. Maar de vergelijking gaat op: "Aan de Donk leggen we strengere





normen op, waaraan alleen grote





organisaties kunnen voldoen", reageert jeugdschepen John Adam.





Vorige week raakte bekend dat het jaarlijkse festival 'United' georganiseerd zal worden rond de terreinen van de Donkvijver. "Dat nieuws is bij de lokale jeugdverenigingen ingeslagen als een bom", zegt Arthur Provoost, voorzitter van de Jeugdraad Oudenaarde. "Een openluchtfestival op een prachtige locatie, dat is iets waar we met verschillende jeugdverenigingen al jaren van dromen. Bij de stad krijgen we telkens het deksel op de neus. Enkele maanden geleden wilde de 'Nacht van de Jeugdbeweging' zijn jaarlijkse editie laten plaatsvinden op deze terreinen langs de Donkvijver, maar na heel wat discussie kreeg de KSA Sint-Jacob Oudenaarde het verdict dat het evenement op die plaats niet kon. Reden: een negatief advies van de stad Oudenaarde met een nogal ruim omschreven motivatie dat evenementen zoals deze voor te veel overlast zouden zorgen", vertelt Arthur Provoost.





"Financieel gewin"

"En nu lezen we in de krant dat een driedaags festival met drie podia én een camping wel aan de Donk mag plaatsvinden. We vinden het jammer dat het financiële gewin van de stad verkozen wordt boven de creativiteit van de jeugd. Aan ons kunnen ze blijkbaar minder verdienen?", bedenkt de jeugdraadvoorzitter. "Wij zijn Oudenaardse jeugd en willen evenementen organiseren voor de Oudenaardse jeugd en zouden heel graag de steun krijgen van de stad", klinkt het bij KSA Oudenaarde.





"Het is teleurstellend dat er geen consistent beleid wordt gevoerd. Bovenal vinden we het betreurenswaardig dat er niet eerlijk gecommuniceerd wordt met jongeren die toch een groot deel uitmaken van de werking en het imago van de stad. Wij hopen hier maar al te graag meer informatie over te krijgen, een uitleg waarom een resolute 'nee' toch een 'ja' kan worden zodat evenementen ook buiten evenementenhal de Qubus kunnen plaatsvinden. Graag willen ook hiermee een debat openen om een oplossing te vinden omtrent deze kwestie", schrijft de jeugdraad aan de stad.





Strengere eisen

"Je mag een fuif in een tent aan de Donk niet vergelijken met een muziekfestival", reageert jeugdschepen John Adam (Open Vld). "Aan de Donk eisen we bijvoorbeeld dat er een hoge afsluiting komt rond de vijver en dat er ook een uitgebreid veiligheidstoezicht wordt georganiseerd. Een driedaags muziekfestival kan zich die kost wel veroorloven, maar wil een organisator van een fuif voor 1.500 mensen in een tent dat ook? De KSA wou bovendien 100 decibel muziek tot 4.30 uur. Zo'n fuif valt in onze reglementering onder categorie 2. Dat wil zeggen: maximaal 90 decibel en sluiten om 4 uur. Festivals zitten een categorie hoger, maar onderwerpen zich zoals gezegd aan hogere veiligheidseisen. Voor de Nacht van de Jeugdbeweging was er daarom een negatief advies van de milieudienst en de politie. Vorig jaar zaten we ook nog met een verhoogd terreurniveau. Ook dat speelde mee. Niets belet de organisatoren om dit jaar opnieuw een aanvraag te doen. Ze moeten wel beseffen dat we aan de Donk geen risico's willen nemen", besluit John Adam.