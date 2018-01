"Geen reden om bonus aan aannemer niet te betalen" 31 januari 2018

02u57 0 Oudenaarde De bonus die de aannemer van de heraanleg van de Markt in Oudenaarde kon verdienen door de werkzaamheden tijdig klaar te krijgen, is nog niet uitbetaald. "Maar ik zie op dit moment geen reden waarom die premie niet zou worden betaald", zegt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld).

Vorige week doken op het witte plein op de Markt twee grote bruine vlekken op als gevolg van niet opgeruimd vijlsel, dat was gaan roesten. Na een forse reiniging met en speciaal product zijn de vlekken grotendeels, maar nog niet helemaal verdwenen. "Al snel na de opening van de heraangelegde Markt moest er op twee of drie verschillende plaatsen ook weer opgebroken worden en de voorbije week moest ook een put worden gemaakt. Verder zijn de parkeerplaatsen op de Markt nog steeds niet duidelijk genoeg aangeduid en missen we het parkeergeleidingssysteem dat het aantal vrije parkeerplaatsen aanduidt. Wie betaalt de kosten voor het opnieuw openbreken? En wordt de premie van 50.000 euro ondanks de herhaalde problemen integraal uitbetaald aan de aannemer?", wou oppositieraadslid Folke D'Haeyer tijdens de jongste gemeenteraad weten.





Deadline gehaald

"De premie is nog niet betaald, omdat de Markt nog niet is opgeleverd. Maar is er een reden om die bonus niet toe te kennen? Ik denk het op dit moment niet. De aannemer heeft de gestelde deadline gehaald en de kleine herstellingen die de jongste weken nog nodig bleken, zijn op kosten van de betrokken (onder)aannemers gebeurd", zegt Guy Hove. (DCRB)