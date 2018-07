"En vrijdag zijn we hier weer, he!" EERST NAGELBIJTEN, MAAR DAN TOCH UITZINNIGE VREUGDE BIJ FANS 03 juli 2018

03u05 0 Oudenaarde De meest spannende Duivels-match van dit WK lokte gisteren een massa supporters naar de parking van de Qubus in Oudenaarde. De sfeer weerspiegelde de match compleet: na een stille eerste helft zakte de sfeer eerst nog onder nul, maar wat een ontlading toen onze Duivels de Japanners toch nog naar huis speelden.

"Wij hebben hier al elke wedstrijd op groot scherm meegemaakt en zijn zo blij dat het feest nog niet over is", vertelde Bert Coussement, die samen met zijn vrouw Ilse Verpoort en vijf van hun zes kinderen en ook nog een nichtje het spektakel meemaakten. "Onze Milan is met zijn 2,5 jaar allicht de jongste supporter hier. Het is voor ons telkens een top-uitstap. Mijn vrouw en ik zijn vurige voetballiefhebbers en voor de kinderen is dit toch ook een leuke uitstap. Ja, wij zijn dus wel heel blij dat onze Rode Duivels zich geplaatst hebben. Vrijdag zijn we hier weer", verzekerde Bert. Na afloop van de spannende match barstte op de parking van de Qubus gisterenavond nog een stevig feestje los.





SV Oudenaarde en Peter Decordier, organisatoren van het outdoor-voetbalfeest in Oudenaarde, kunnen zich in de handen wrijven: de tapinstallatie mag er nog even blijven. (DCRB)