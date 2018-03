"Eindelijk weer thuis" JO BALCAEN (BAKKER) 02 maart 2018

"We zijn eindelijk weer thuis", reageert de Herzeelse bakker Jo Balcaen. "Als marktkramers hebben we in Oudenaarde geen makkelijk jaar achter de rug. De meesten van ons zagen hun omzet door de tijdelijke verplaatsing met wel 40 procent zakken, want er kwam minder volk. We hebben lang geduld moeten oefenen, maar ik zie dat zowel mijn collega's als klanten tevreden reageren. Als nu ook het weer een beetje beter wordt, komt het na de heel koude start van vandaag allemaal goed", zegt Jo. (DCRB)