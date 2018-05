"Door tegenwerking haakte H&M al af" 07 mei 2018

02u36 0

"Die schadeclaim komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wij lijden dagelijks financiële schade doordat de bouw er nog niet staat", zegt Bart Van Den Bossche, project-beheerder van de nv Abli.





"De nieuwe winkels moesten al in september vorig jaar open zijn, maar door de tegenkantingen die we krijgen, is er op het terrein nog niets gebeurd. Wat de stad daarmee alvast heeft bereikt, is dat H&M heeft afgehaakt. Die kledingketen was geïnteresseerd om in onze nieuwbouw een winkel te openen. Zij wilden door de onzekerheid niet langer wachten", zegt Van Den Bossche.





Uitbreiding parking

Verder onderhandelt nv Abli ook met warenhuisketen Carrefour en is er een overeenkomst voor een 500 vierkante meter grote apotheek/drogisterij van Oximi.





Het parkeerterrein van het Retailpark N60, waarop nu 330 auto's kunnen staan, moet er 186 plaatsen bij krijgen. (DCRB)