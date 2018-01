'De groene speelsoldaatjes' en 'Abba for ever' winnen driekoningenwedstrijd 02u53 0 Foto André Marlier

Een kleine 100 deelnemers namen deel aan de driekoningenwedstrijd begiftigd met 600 euro geldprijzen verdeeld in enkelingen, duo's en groepen.





Bij de duo's haalde 'Abba for ever' het en daarachter schuilden Hilde Pattijn en Jeroen Campens.Ze haalden het van 'Belle en het beest' en 'Donald Trump'.





Voor wat de groepen betreft beloonde de jury 'De groene speelsoldaatjes' met de hoofdprijs en dat werd gebracht door Franky en Lomme De Groote, Joël Demets en Mitch Audooren. Ze haalden het van 'Nee,we zijn geen pruimen' en 'Een halve kilo gekapt'.





(MAN)