"Bosbranden vergeten, miserie niet opgelost" HULPGOEDEREN GEZOCHT OM TRUCK NAAR PORTUGAL TE VULLEN

Oudenaarde Het drama van de felle bosbranden twee maanden geleden in Portugal is al ver uit het nieuws, maar Karen De Clercq uit Leupegem helpt er nog steeds mee aan de heropbouw van het dorpje Luadas. Half januari rijdt ze met een truck vol hulpgoederen naar daar. "De vrachtwagen zit nog niet vol. Wie kan nog spullen missen?" vraagt Karen.

Karens heeft haar hart verloren aan Portugal. "Vrienden hebben er een vakantiehuis en ik was er vorig jaar op bezoek. Intussen heb ik een huisje gekocht in Luadas, in het midden van Portugal", vertelt Karen.





Ze maakte zelfs al plannen om in Luadas een bed and breakfast te beginnen, maar dat gaat voorlopig niet door.





Luadas ligt in het gebied dat het zwaarst werd getroffen door de bosbranden van 15 oktober. Mijn huis staat er nog en dat heb ik te danken aan mijn buren, die het houten dak voortdurend nat hebben gespoten. Zonder hen was het pand in de as gelegd, zoals vele andere huisjes daar. In het dorp zijn 22 gezinnen betroffen. "Plaatselijke bewoners, maar ook eigenaars van een vakantiehuisje. Het nieuws over de bosbranden is al lang niet meer in de media, maar de ellende is na twee maanden nog niet verholpen. Uit dankbaarheid omdat mijn huisje overeind bleef, maar vooral omdat ik mijn vele vrienden daar wil helpen met de wederopbouw, ben ik met een inzamelactie gestart", vertelt Karen.





Ronny De Coster Het door brand vernielde dorp Luadas.

Alles kwijt

"Veel slachtoffers raakten door de brand alles kwijt, dus hebben we nu ook vanalles nodig om ze te helpen. Ik verzamel dus niet alleen meubelen, maar ook werkgerief, kleren, borden, bestek, dekens, kussens,... De solidariteit is groot, maar het is een strijd die we alleen moeten voeren. Die branden waren aangestoken, maar liefst vierhonderd brandhaarden waren er die nacht. Dit was het werk van de eucalyptusmaffia. Zij beheert er enorme plantages van eucalyptusbomen en wil haar territorium uitbreiden door grond in te palmen. Dat gebeurt door bos in brand te steken. Daarna is het niet moeilijk de eigenaars te overtuigen de percelen voor een lage prijs te verkopen. De grond is waardeloos, maar wel uitstekend voor de kweek van eucalyptus", verklaart Karen waarom ook de Portugese overheid volgens haar de blik afwendt.





Halfvol

Karen heeft intussen al flink wat materiaal ingezameld. "We laden alles in een vrachtwagen en ik begeleid die lading tot op de plaats waar ze moet komen: in 'ons' dorpje, bij de mensen die de hulp nodig hebben", maakt de Leupegemse zich sterk.





Er is nog één probleem: de vrachtwagen die ze mag gebruiken, valt fors groter uit dan ze had ingeschat. "Er kan dus veel meer in dan we hadden gepland. Van die nood maak ik graag een deugd: we zamelen gewoon nog meer spullen in. Met een halfvolle vrachtwagen 1.800 kilometer afleggen, doen we niet. Daarom mijn oproep: wie nog zaken kan missen, bezorg ons die alstublieft", besluit Karen.





Wie wil helpen, kan haar een mailtje sturen via krn.dc.83@hotmail.com of bellen op het nummer 0468/29.84.13