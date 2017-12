"Besparen op dure apparatuur, maar zorgkwaliteit verbeteren" AZ OUDENAARDE START SAMENWERKING MET NABURIGE KLINIEKEN THOMAS VANDEWALLE

02u34 0 Foto Thomas Vandewalle Stefaan Vercamer, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde. Oudenaarde Het AZ Oudenaarde start een samenwerking op met naburige klinieken. "Voor meer gespecialiseerde zorg zal worden samengewerkt, zodat niet elk ziekenhuis moet investeren in dure en zware apparatuur", zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde.

Het ziekenhuislandschap is zich, onder impuls van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), aan het hervormen. Bedoeling is om in Vlaanderen tot 13 ziekenhuisnetwerken te komen. De raad van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft nu beslist om gesprekken tot samenwerking aan te knopen met het ziekenhuisnetwerk Denderbekken, dat uit de ziekenhuizen van Aalst, Geraardsbergen, Wetteren en Dendermonde bestaat. Het nieuws werd afgelopen vrijdag meegedeeld aan de medewerkers en artsen van het Oudenaardse ziekenhuis.





Gespecialiseerde zorg

"Binnen zo een netwerk zal elk ziekenhuis nog basiszorg verstrekken, maar voor meer gespecialiseerde zorg wordt dan samengewerkt binnen het netwerk zodat niet elk ziekenhuis moet investeren in dure en zware apparatuur", legt Stefaan Vercamer, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde uit. "En de zeer gespecialiseerde zorg wordt geconcentreerd in een beperkt aantal centra, zoals universitiare ziekenhuizen. In het kader van deze hervorming heeft de raad van bestuur van het AZ Oudenaarde beslist om gesprekken op te starten met het netwerk Denderbekken en blijft voor de meest gespecialiseerde zorg het UZ Gent de ziekenhuispartner." De ziekenhuizen van Ronse en Zottegem hebben nog geen keuze gemaakt.





"We hopen dat ze voor hetzelfde netwerk kiezen. Maar zelfs als niet het geval is, zal het AZ Oudenaarde de regionale samenwerking met de ons omliggende ziekenhuizen in de Vlaamse Ardennen verder uitbouwen."





Personeel blijft

Het personeel hoeft zich volgens Vercamer geen zorgen te maken.





"Een samenwerking met andere ziekenhuizen zal voor hen geen gevolgen hebben", benadrukt hij. "Het AZ Oudenaarde zal net nog versterkt worden. Wel zullen de artsen zich net als de patiënt moeten verplaatsen."





Op dit moment staat nog niet vast welke soort medische zorg in de verschillende ziekenhuizen van het netwerk zal worden aangeboden. "Dat is net de essentie van de gesprekken die nu zullen gevoerd worden. Bedoeling is alvast dat de kwaliteit van de zorg er nog op vooruit gaat en dat kunnen we enkel toejuichen", besluit Vercamer.