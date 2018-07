"Aantrekkingskracht groter dan ooit" STAD ZIET TOERISTENAANTAL STIJGEN NA HERAANLEG MARKT THOMAS VANDEWALLE

30 juli 2018

02u36 0 Oudenaarde "De aantrekkingskracht van onze stad is na de heraanleg van de Markt groter dan ooit." Dat stelt burgemeester Marnic De Meulemeester, die hierbij wordt bijgetreden door directeur Geert Joris van het Centrum Ronde Van Vlaanderen. "Ook deze zomermaanden zit het hier soms afgeladen vol", zegt hij.

Over de heraangelegde Markt in Oudenaarde is al veel gezegd en geschreven. Sommigen zijn fan, anderen vinden hem te kaal en te kil en hekelen het feit dat je niet meer helemaal rond het plein kan rijden zoals vroeger. "We hebben een moeilijke periode gekend", steekt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) van wal.





"Dergelijke grote werken in het centrum van de stad, aangenaam is dat niet. Maar het resultaat mag gezien worden. En de aantrekkingskracht van onze stad is nu groter dan ooit", schuwt hij de straffe uitspraken niet. "De terrasjes zitten vol. We zien ook steeds meer buitenlandse toeristen in onze stad en dit niet enkel tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Toeristen uit alle werelddelen brengen nu naast Gent ook nog graag een bezoek aan Oudenaarde. We hebben ons dus serieus herpakt, waardoor we ons meer dan ooit het Toscane van Vlaanderen mogen noemen."





Trekpleisters

Volgens De Meulemeester blijven - naast het historisch centrum - het MOU en het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) de grote trekpleisters van de stad.





"Maar ook de Scheldeboorden zijn populair. Water trekt aan. Kijk maar naar onze jachthaven die opnieuw helemaal vol ligt. Uiteraard blijft ook ons heuvelachtig landschap met hellingen en kasseien een troef. Iedereen wil eens graag zijn eigen Ronde rijden. De fietsgekke Nederlandsers komen dan ook graag naar hier, maar we zien ook veel interesse bij de Britten en zelfs vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. Zij blijven meestal langer dan één dag, wat goed is voor de horeca."





In het Centrum Ronde van Vlaanderen bevestigen ze het stijgend aantal toeristen. "Maar het is moeilijk om uit te maken of dat enkel en alleen komt door de vernieuwde Markt", voegt directeur Geert Joris er onmiddellijk aan toe. "We hebben zelf namelijk ook niet stilgezeten. Er kwam een nieuwe brasserie en we kregen ook veel aandacht in de pers. Onze tentoonstelling lokte in 2016 zo'n 18.000 bezoekers, vorig jaar waren dat er 20.000 en dit jaar gaan we richting 22.000 bezoekers. Het gaat dus in stijgende lijn. Gemiddeld tellen we nu jaarljks zo'n 80.000 bezoekers. We zien een piek tijdens de periode van de Ronde, maar het valt op dat het hier nu soms ook tijdens de zomermaanden afgeladen vol zit. We profiteren duidelijk van de aantrekkingskracht van de stad. Het lagere bezoekersaantal tijdens de werken, werd dan ook al ruimschoots gecompenseerd."