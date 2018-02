"10 procent meer bezoekers" 14 februari 2018

02u54 0 Oudenaarde "We blikken terug op een goed jaar. In 2017 kwamen in het Centrum Ronde van Vlaanderen ongeveer honderdduizend mensen over de vloer. Dat is zo'n 10 procent méér dan in 2016", becijfert Geert Joris.

"Die honderdduizend, dat zijn niet allemaal bezoekers van het museum. Die waren in 2017 zeker talrijker, maar we rekenen ook deelnemers aan alle activiteiten in dit gebouw mee. Daar zijn ook externe organisaties bij", legt Joris uit.





Ook het enkele maanden geleden gelanceerde project "Ride like a pro", waarbij wielerliefhebbers professionele koersfietsen kunnen huren, kent volgens de directeur van het Centrum een stijgend succes. "Het heeft even zijn tijd nodig gehad om bekend te worden, maar we krijgen toch almaar meer reservaties. We zijn begonnen met twintig fietsen van Specialized en zullen binnenkort ook professionele koersfietsen van de merken Trek en Ridley kunnen aanbieden."





Voor meer informatie: www.crvv.be (DCRB)