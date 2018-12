Oude volksverhalen van Zjos Vinckx vereeuwigd in boek (mét illustraties) De Grenswipper, de Bosspaaier en De Filosoof komen tot leven Toon Verheijen

17 december 2018

De oude volksverhalen van Zjos Vinckx zijn vereeuwigd in boekvorm. De Grenswipper, de Bossspaaier en de Filosoof zijn drie theaterwandelingen van Vinckx die nu samen één verhaal vormen. WéGé, de voormalige tekenaar van Tistjen Dop, heeft voor de tekeningen gezorgd. "Zijn het echtgebeurde verhalen ? Dat laat ik aan de lezer over", knipoogt Vinckx.

In het boek komen heel wat volksverhalen aan bod, zoals ‘de grenswipper en de liefdesbank’ (Pitje Mast wipt de grens over om vrouwen voort te helpen op de liefdesbank), ‘Jef Vantbos in Café Halsche Weg’ (Jef Vantbos zet Sus Muts eens goed op z’n plaats in Café Halsche Weg), d’e filosoof in Café Den Gladdigen Dorpel’ (Fil Dams ontmaskert de vier soeveljanten en hun geheimen), ‘drie meisjes op weg naar Castel kermis’ (de drie stoute meisjes die de fanfare in de mist tegenkomen), ‘twee koppige boeren van Wortel’ (Bert Bats en Koop Schelle zetten hun paarden tegenover mekaar achter het kasteel van Hoogstraten), ‘de waterput aan het Groeske’(Is Kej van den boskant een heks of zijn mensen jaloers op haar kunsten?).

“Ik had het script al voor mijn theaterwandeling en wilde er een boek van maken omdat de verhalen toch wat door elkaar vloeien”, vertelt Vinckx. “Het is uiteindelijk gelukt ,al kroop er best veel tijd in. Een script voor een wandeling is nog altijd iets anders dan een doorlopend verhaal. Zijn ze echt gebeurd? Dat kan ik niet verklappen. Ik daag iedereen uit het boek te lezen. En dan moet je zelf maar conclusies trekken (grijns). In elk geval er komen géén buitenaardse wezens of zo in voor.” De verhalen spelen zich af in de bossen van Castelré, aan het kasteel van Hoogstraten en in Wortel-Kolonie.

Illustreren

Bij zulke oude volksverhalen horen uiteraard ook tekeningen. Zjos twijfelde niet en stapte naar Willy Geets alias WéGé. De tekenaar van Tistjen Dop ging er graag op in. “Ik kende de verhalen en Zjos vond mijn typische stijl er wel bij passen”, vertelt Willy. “Ik vond het best wel spannend, want het was toch nieuw om te doen. Zjos gaf me ook de tijd om de tekeningen te maken. Ik heb ze getekend naargelang de inspiratie er was. Ik ben in elk geval blij dat ik het heb kunnen doen. En wie weet wat de toekomst nu nog brengt.” Zjos en Willy hopen dat de tekeningen aanslaan bij het publiek. “We hebben er enkele herkenbare zaken ingestoken”, vertellen de twee. “Misschien is het wel leuk om er naar op zoek te gaan in de tekeningen.

Expo

Het boek is ondertussen op een twintigtal plaatsen te koop voor 22 euro en de verkoop lijkt vlot te gaan, want her en der moet Zjos Vinckx al gaan bijleveren. Midden januari volgt er nog een unieke expositie in de Klapekster op Wortel Kolonie. Vinckx en WéGé toveren de zolder van De Klapekster om tot hun atelier en creëren er de sfeer van het boek. Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken. “We zullen er ook regelmatig zelf aanwezig zijn uiteraard”, knipogen de twee.

Meer info op www.pasgeverfd.be.