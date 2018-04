Zieke boom wordt kunstwerk MONUMENTALE EIK AAN SCHUURHOVENBERG KRIJGT TWEEDE LEVEN JEF VAN NOOTEN

26 april 2018

02u34 0 Oud-Turnhout 'Een boom minder, maar een monument rijker.' Met die slogan indachtig heeft de gemeente Oud-Turnhout de monumentale zomereik aan Schuurhovenberg een nieuw leven gegeven. De boom was te hol om te blijven staan, maar is nu omgetoverd tot een kunstwerk én wegwijzer naar De Liereman.

De monumentale zomereik in de bocht van Schuurhovenberg richting het gemeentelijke containerpark en het bezoekerscentrum van Landschap De Liereman was minstens honderd jaar oud. Volgens de legende krijgt de holte onderaan de boom al decennialang bezoek van kabouters en smurfen. "Kinderen leggen hun brieven en schatten in de boom in de hoop op een antwoord. Of gewoon omdat het past in hun fantasie", klinkt het bij de gemeente.





Maar de honderd jaar oude boom is niet meer zo gezond als vroeger. De stam is te hol geworden. "Aangezien er twijfels waren over de veiligheid stelde het gemeentebestuur een boomverzorger van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan om de boom te onderzoeken", zegt schepen voor Natuur en Milieu Bart Hermans. "Het verdict was onherroepelijk: de kruin zou op termijn mogelijk te zwaar worden voor de holle stam."





Grote uil op boeken

De boom moest gekapt worden en dreigde voorgoed te verdwijnen, maar het gemeentebestuur en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete gingen op zoek naar een creatieve oplossing. "Een monumentale boom kappen doen we niet zo maar, zeker niet als er nog verhalen aan vast hangen. Daarom hebben we ervoor gekozen om er een monument en een wegwijzer naar Landschap de Liereman van te maken", vertelt Bart Hermans. De kruin van de boom werd gekapt, maar de resterende stam werd onder handen genomen door boomverzorger en kettingzaagkunstenaar Marc Struyf. Die kunstenaar maakte eerder ook al de 'boeboeksboom' in het Bos van Bo aan bezoekerscentrum De Liereman. Van de zomereikmaakte hij een kunstwerk dat bestaat uit de naam 'De Liereman' gegraveerd in de stam met bovenop de stal een grote uil op boeken. "Door de boom te sculpteren krijgt deze een nieuw leven. Vele passanten stopten al tijdens de werken om het kunstwerk te bewonderen", besluit schepen Bart Hermans. "Oud-Turnhout koestert zijn groen en wil de natuur zo veel mogelijk bewaren. Omdat het hier niet anders kon, maakten we er een monument van. Zo kan de boom in zijn nieuwe gedaante nog vele jaren een herinnering blijven. Aan z'n voet blijft de holte beschikbaar voor kinderen om boodschappen te geven en te krijgen." De 'kunstwerkboom' zal door veel voorbijgangers gezien worden. Vlak bij het containerpark en het bezoekerscentrum van De Liereman staat hij op een plaats waar veel passanten langs komen.