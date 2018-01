Zeven gewonden bij frontale botsing 02u42 0 Vanderveken Aan het Total-tankstation op de Provinciebaan gebeurde een zwaar ongeval. De ravage was enorm.

Zeven gewonden, waarvan drie personen zwaargewond. Dat was de zware balans van een verkeersongeval op de Provinciebaan in Retie gisterenavond.





Het ongeval gebeurde omstreeks 18.15 uur ter hoogte van het Total-tankstation, onderaan de brug over de autosnelweg. Een lichte vrachtwagen die richting Retie reed, botste er frontaal met een Citroën Berlingo die richting Oud-Turnhout reed. De aanrijding gebeurde omdat één van de bestuurders van zijn rijvak was afgeweken. "Nog een andere auto kon het ongeval niet meer ontwijken en is op zijn beurt op de Berlingo ingereden", vertelt brandweerofficier Dries Bertels. "Zowel in de Berlingo als in de lichte vrachtwagen zat een persoon met de benen gekneld in de wagen. "





De twee slachtoffers die bevrijd moesten worden, raakten zwaargewond. Ook in de andere auto liep één van de inzittenden zware verwondingen op. "Naast de drie zwaargewonden, zijn ook vier personen lichtgewond geraakt", aldus nog Dries Bertels.





De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na het ongeval, met maar liefst twee MUG-teams en zes ziekenwagens. De Provinciebaan bleef meer dan twee uur afgesloten. Een verkeersdeskundige moest niet ter plaatse komen. (JVN)





Vanderveken