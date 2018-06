Woensdag afscheid van verongelukte moeder en zoon 21 juni 2018

Familie en vrienden nemen op woensdag 27 juni afscheid van Angèle Moelants (71) en haar zoon Dominik Nuyens (46). Moeder en zoon zijn de twee dodelijke slachtoffers van het verkeersongeval op de E34 in Oelegem dinsdagochtend.





De auto van het duo stond in de ochtendspits achter een vrachtwagen in de file. Plots werd hun auto langs achter aangereden door een bestelwagen. De auto van Angèle en Dominik werd onder de vrachtwagen gedrukt. Beide inzittenden overleefden het ongeval niet. Angèle Moelants is een weduwe. Haar zoon Dominik woonde nog bij haar in, in een huisje in de Veldbloemstraat in Oud-Turnhout. Daar wordt aangeslagen gereageerd. "Heel vriendelijke mensen. We kunnen geen kwaad woord over hen zeggen. Het is verschrikkelijk dat ze op deze manier aan hun einde moesten komen", vertelt een buurvrouw. De uitvaartplechtigheid vind op woensdag 27 juni om 11.30 uur plaats in crematorium Pontes in Turnhout. (JVN)