Wie kent wodka-dief? 26 januari 2018

De lokale politie in Turnhout is op zoek naar twee winkeldieven die eind vorig jaar hun slag hebben geslagen in warenhuis Colruyt in Oud-Turnhout. De politie heeft via de sociale media een foto van één van de verdachten verspreid. De speurders hopen zo meer te weten te komen over de man. "Ken jij deze man?", staat te lezen bij het opsporingsbericht van de politie. "Samen met een kompaan heeft hij op zaterdag 29 december 2017 omstreeks 19.15 uur flessen wodka gestolen in supermarkt Colruyt in Oud-Turnhout. Wij zijn op zoek naar hun naam of adres."





Nuttige tips kunnen telefonisch worden meegedeeld op het gratis nummer 0800/25.101 of per e-mail aan politie@turnhout.be. (JVN)