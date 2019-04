Vrienden riskeren zestien maanden cel voor inbraken Toon Verheijen

01 april 2019

12u59 0

Twee mannen van 30 en 32 jaar oud riskeren een gevangenisstraf van zestien maanden voor een diefstal van een elektrische fiets uit de kelder van een woonzorgcentrum en een inbraak in warenhuis Lidl in Oud-Turnhout eind vorig jaar. Tijdens de diefstal gingen ze aan de haal met bier en groenten. Ze stalen die aan de laad- en loskade. De feiten kwamen aan het licht toen de politie hun wagen controleerde en ze de gestolen elektrische fiets zagen liggen. De twee bekenden daarop ook de diefstal bij Lidl en ook nog een inbraakpoging. Jakub T. en Michal B. gaven alle feiten toe. “Ze werkten nog maar net een maand in Nederland en hadden nog geen loon gehad”, aldus meester Francet. “De feestdagen naderden en ze wilden niet met lege handen aankomen bij hun familie in Polen. Ze beseffen wel dat ze verkeerd zijn geweest.” Vonnis op 15 april.