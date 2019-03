Voortaan enkelrichting aan sportpark De Hoogt Jef Van Nooten

11 maart 2019

14u52 0 Oud-Turnhout Aan sporthal De Hoogt is vanaf 12 maart een nieuwe verkeerscirculatie van kracht. In een groot deel van de straat geldt voortaan éénrichtingsverkeer. “Deze proefopstelling wordt ingevoerd tot de definitieve omgevingsinrichting van sporthal De Hoogt”, klinkt het op de dienst mobiliteit.

Naar aanleiding van werken werd recent een proefopstelling met éénrichtingsverkeer in een deel van De Hoogt uitgetest. Deze proefopstelling werd positief geëvalueerd en wordt daarom opnieuw ingevoerd tot de definitieve omgevingsinrichting van sporthal De Hoogt. “Vanaf 12 maart is er éénrichtingsverkeer van kracht in het deel van De Hoogt van de Albert Sohiestraat tot aan de bocht. Vanuit de Albert Sohiestraat is het verboden om De Hoogt nog in te rijden. Omrijden is mogelijk via Kleine Vondelweg en Steenweg op Oosthoven. Fietsers mogen zich wél verplaatsen in de twee verkeersrichtingen”, luidt het.

De rijbaan in dit deel van De Hoogt wordt versmald met verkeersbakens. “Het betreft een proefopstelling in functie van een definitieve inrichting, die na evaluatie en overleg ingevoerd zal worden. Dankzij de enkelrichting komt er immers ruimte vrij om de rijweg anders in te richten”, motiveert het gemeentebestuur.

De politie zal regelmatig controles uitvoeren op het naleven van de enkelrichting. “Het deel van De Hoogt vanaf de Steenweg op Oosthoven tot net voorbij de nieuwe parking blijft wel tweerichtingsverkeer. Vanaf de bocht wordt enkelrichting ingevoerd”, klink het nog. “Zwaar verkeer van het toekomstig hippisch centrum wordt verplicht om langs Steenweg op Oosthoven weg te rijden. Ook landbouwverkeer komende van de landbouwpercelen achter de sporthal moeten dit doen. Zo wordt de woonstraat maximaal ontlast en worden de verkeersintensiteiten ter hoogte van de woningen beperkt.”