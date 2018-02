Vlaggetjes geplaatst tegen hondenpoep 20 februari 2018

02u43 0 Oud-Turnhout Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout heeft een oproep gelanceerd om graspleinen en voetpaden vrij te houden van hondenpoep.

Op een grasplein aan Tramwissel werd bij iedere hondenpoep een vlaggetje geplaatst om aan te duiden hoe groot het probleem is.





Met een oproep naar hondeneigenaars hoopt het gemeentebestuur van Oud-Turnhout om de hondenpoep in het dorp terug te dringen. "In onze gemeente is het verplicht om een zakje mee te nemen tijdens de wandeling met de hond. Hondeneigenaars dienen het hoopje van hun hond op te ruimen en te deponeren in een vuilbak van de gemeente, of beter nog, bij hun eigen huisvuil", klinkt het bij de gemeente. Het gemeentelijk politiereglement laat toe GAS-boetes voor te schrijven indien hondeneigenaars tijdens de wandeling niet kunnen aantonen dat ze in het bezit zijn van zakje. Deze boete kan oplopen tot 350 euro.





Hondentoilet

Om aan te tonen hoe groot het probleem is, werd op het grasplein aan Tramwissel een vlaggetje geplaatst bij iedere hondendrol die de gemeentearbeiders er aantroffen. Er moesten een twintigtal vlaggetjes geplaatst worden met de boodschappen zoals 'Legt uw hond een kakje, doet het in een zakje (in een vuilbakje)' of 'Elk kakje hoort in een zakje in een vuilbakje'. "Sommige (gras)pleintjes in Oud-Turnhout lijken soms een hondentoilet. Als elke hondendrol een vlaggetje krijgt, wordt duidelijk hoe groot het probleem is. Het grasplein in de Tramwissel bewijst dit spijtig genoeg. Hopelijk kunnen de vlaggetjes snel uit het straatbeeld verdwijnen." (JVN)