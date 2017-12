Vier inbraken 02u26 0

Dieven hebben op vier plaatsen ingebroken in Oud-Turnhout. In de Landbouwstraat geraakten de inbrekers binnen door aan de achterzijde van de woning een raam te forceren. Ze doorzochten de woning, maar maakten niets buit.





In de Kleiputstraat geraakten de inbrekers dan weer binnen via een raam aan de zijkant en gingen ze aan de haal met geld en juwelen.





In een andere woning in de Kleiputstraat geraakten de inbrekers ook binnen, maar konden ze niets buitmaken.





Tenslotte was er ook nog een inbraak aan de Dode Dreef. Daar gingen de daders aan de haal met juwelen. (VTT)