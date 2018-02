Vier gemeenten tekenen samen SAVE-charter 28 februari 2018

De vier gemeentebesturen van stadsregio Turnhout hebben het SAVE-charter ondertekend. Samen gaan ze voor veiliger verkeer.





De gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse hebben het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten ondertekend. "Het charter is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. De vier gemeenten van stadsregio Turnhout geven hiermee een duidelijk signaal zich samen actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid", klinkt het. "Op vlak van mobiliteit geeft één stadsregionaal mobiliteitsplan richting aan het beleid. Over de gemeentegrenzen heen worden verkeerveiligheidsacties opgezet, zoals het project Route2School waarbij stadsregionaal ingezet wordt op veilige routes naar school. In elke gemeente worden bovendien eigen acties genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn het veiliger maken van schoolomgevingen, aanleg van fietsstraten en fietsdoorsteken, opleggen van snelheidsbeperkingen, enzovoort."





De vier gemeenten krijgen begeleiding van OVK om stadsregionaal een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dat actieplan worden de acties omschreven die de gemeenten willen realiseren in functie van de zeven SAVE-doelstellingen.