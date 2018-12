Vette cheque voor onderzoek naar Parkinson Jef Van Nooten

18 december 2018

De vzw Move for Parkinson heeft opnieuw een gigantisch bedrag ingezameld. Met de verscheidene activiteiten het voorbije jaar werd maar liefst 41.348 euro bijeengebracht. “We zijn er weer een jaar tegenaan gegaan. Daarbij kregen we hulp van talrijke helpende handen”, zegt Rudy Dirkx, voorzitter van de vzw Move for Parkinson. Het ingezamelde geld werd overhandigd aan professor Cras, hoofd van de neurologische afdeling van de Antwerpse universiteit. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. De voorbije vijf jaar samen zamelde de vzw Move for Parkinson al meer dan 135.000 euro in.