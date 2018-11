Verdachte geklist voor dubbele brandstichting in Pausenstraat Jef Van Nooten

26 november 2018

18u25 2

De politie in Turnhout heeft een verdachte opgepakt voor de dubbele brandstichting in de Pausenstraat in Oud-Turnhout vorige week dinsdagnacht. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden. “In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 november werd het centrum van Oud-Turnhout opgeschrikt door twee verdachte autobranden in dezelfde straat. Twee auto’s werden daarbij volledig vernield en bij een derde voertuig in de straat trof de politie ook nog eens brandversnellers aan, wat er op wees dat het wellicht de bedoeling was om ook dat voertuig te laten uitbranden”, klinkt het bij de politie. “Intensief onderzoek van de politie heeft ertoe geleid dat er een verdachte kon worden opgepakt voor deze nachtelijke brandstichtingen.”