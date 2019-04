Verdachte (27) van minstens 13 brandstichtingen opgepakt Wouter Demuynck

16 april 2019

19u13 0 Oud-Turnhout De lokale recherche van de politie regio Turnhout heeft maandagochtend een 27-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 13 brandstichtingen in onder meer Retie, Oud-Turnhout en Malle. De feiten deden zich voor in de periode van 2009 tot begin dit jaar.

De verdacht heeft al één van de feiten bekend, namelijk de brandstichting van een oplegger die geladen was met papier. De oplegger brandde in de nacht van 27 op 28 oktober 2018 uit op de brug over de E34-snelweg in Oud-Turnhout.

De verdachte werd intussen verhoord en is door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden.