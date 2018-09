Vennootschap achter De Provence failliet verklaard 05 september 2018

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft dinsdag bvba De 2 Kapellekes failliet verklaard. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer. Rudi Van Gompel en Tom Robeyns zijn de curatoren. De 2 Kapellekes was de vennootschap achter restaurant De Provence aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. De horecazaak was al enkele maanden gesloten en een tijd terug zelfs al met de grond gelijk gemaakt. Momenteel wordt op die plaats een Lidl-warenhuis gebouwd.





Aan Rode Akkers 4 bus 6 ging ook SCC & Partners cvba op de fles. De zaakvoerder vroeg zelf het faillissement aan. De firma verhandelde computers en software. Tom Van Even treedt op als curator. (JVN)