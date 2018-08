Veerpont over kanaal krijgt motor OVERZET TUSSEN LIEREMAN EN STAATSBOSSEN WEER IN GEBRUIK JEF VAN NOOTEN

16 augustus 2018

02u33 0 Oud-Turnhout Het veerpont aan De Laks in Oud-Turnhout is weer actief. Nog tot eind september kan je via het oude pont het kanaal Dessel-Schoten oversteken. De heropening van het pont komt er in afwachting van een nieuw en gemotoriseerd veerpont dat volgend jaar in gebruik wordt genomen.

Met de heropening van het veerpont aan De Laks in Oud-Turnhout wordt een stukje nostalgie terug geactiveerd. Jarenlang werd het veerpont nabij de taverne Burcht Hertog Jan gebruikt door fietsers en wandelaars. Het bracht hen naar de overkant van het kanaal Dessel-Schoten en vormde zo de verbinding tussen De Liereman in Oud-Turnhout en de Staatsbossen in Ravels. In drukke periodes maakten enkele honderden mensen per dag gebruik van het veerpont.





Door de jarenlange leegstand in Burcht Hertog Jan, raakte ook het veerpont in onbruik. Het pont voer terug even uit nadat de huidige zaakvoerders in 2016 Burcht Hertog Jan heropenden, maar het was voor hen niet rendabel om voortdurend een veerman te voorzien. Nu wordt het veerpont toch in ere hersteld. "De verbinding via het pont werd gemist en daarom zag het project 'Veerpont de Liereman- Ravelse Bossen' het daglicht", klinkt het bij de gemeente Oud-Turnhout. "De gemeente Oud-Turnhout is promotor van het project en kan daarbij rekenen op de medewerking en ondersteuning van de gemeente Ravels en de cofinanciering van Plattelandplus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en de Provincie Antwerpen."





Kiosk

In mei 2019 zal het project in haar volle glorie gelanceerd worden. Tegen dan komt er een gemotoriseerd veerpont. Vlakbij wordt ook een kiosk in Oud-Turnhout gebouwd en een onthaalpunt in Ravels. In de kiosk kunnen bijvoorbeeld streekproducten worden verkocht. De veerman om fietsers en wandelaars over te zetten, zal aangesteld worden via een project van sociale tewerkstelling.





Testperiode

Wie niet tot mei 2019 wil wachten, kan ook de komende weken al aan de overkant van het kanaal geraken. Sinds woensdag is het oude pontje terug in gebruik. "Dat zal geopend blijven tot eind september. Zo benutten we wat ons nog rest van deze prachtige zomer en kunnen we meteen polsen naar de reacties van de wandelaars en fietsers die er gebruik van maken. Zo'n testperiode geeft ons belangrijke informatie waarmee we het uiteindelijke project nóg kunnen verbeteren", aldus nog het gemeentebestuur van Oud-Turnhout.





Voor de bediening van het veerpont tot eind september doet Oud-Turnhout beroep op jobstudenten. In augustus is het veerpont iedere dag van 10 uur tot 19 uur open. In september gelden dezelfde uren, maar dan is het pont gesloten op maandag. "Reserveren voor het veerpont is niet nodig. Je ontmoet ter plaatse de veerman, óf vindt daar het nummer waarop u hen kan oproepen."